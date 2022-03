Depois de escândalo sexual, Overmars tem novo clube

Marc Overmars regressou, esta segunda-feira, ao futebol depois de ter estado envolvido num escândalo se assédio sexual que ditou a saída do Ajax. Agora, vai fazer parte da estrutura do Antuérpia, clube do principal escalão belga.

Depois de ter sido despedido do Ajax no início de fevereiro, clube no qual ocupava o cargo de diretor do futebol, Marc Overmars voltou agora ao ativo e vai fazer parte da estrutura do Antuérpia, da liga belga. Na apresentação para o novo cargo, o ex-internacional holandês não esqueceu a saída do adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions e afirmou querer "virar a página".

"Quero deixar para trás essa página do Ajax. A minha saída foi muito triste, mas tenho de passar por isso. O que se passou não influenciou as minhas negociações com o Antuérpia. Não voltará a acontecer. Agora é um novo capítulo. Se trabalhei no Ajax, posso trabalhar no estrangeiro. Por isso escolhi o Antuérpia", afirmou.

Despedido por assédio sexual

No início de fevereiro, Marc Overmars foi despedido do Ajax, clube no qual estava desde 2012/13 a exercer o cargo de diretor para o futebol, depois de algumas mulheres o terem acusado de assédio sexual. "Enviava mensagens para lá dos limites a várias colegas mulheres durante um longo período de tempo está na base desta decisão", comunicou o clube, levando Overmars a sentir-se "envergonhado".

"Na semana passada fui confrontado com o meu comportamento e, infelizmente, não me apercebi de que tinha transposto os limites. Peço desculpa, para alguém na minha posição este comportamento não é justificável. Estou envergonhado. Não vejo outra opção que não deixar o clube, até porque esta situação já teve grande impacto na minha vida privada", disse na época, depois de algumas mulheres darem testemunhos na imprensa.

"O seu tratamento para com as mulheres tem sido sussurrado em vários departamentos do clube durante anos. A sua alcunha era 'primo excitado'. Três mulheres dizem que ele se impôs a elas. Algumas estavam confusas com o seu comportamento, não sabiam o que responder aos elogios sobre a sua aparência ou às propostas para uma bebida".

Depois do despedimento de Marc Overmars - que, segundo a imprensa holandesa, vai ter de devolver mais de um milhão de euros ao Ajax relacionado com um bónus acertado na última renovação de contrato - Winston Bogarde, adjunto de Erik Ten Hag, também foi investigado pelo mesmo motivo, num caso que remonta a 2020.

O jornal "NRC" revelou que Bogarde foi acusado de, em 2020, ter, alegadamente, assediado uma funcionária do clube mas o caso foi mantido em segredo e tratado como "assunto privado". A colaboradora, cujo nome não foi revelado, acusou o técnico adjunto, que ainda hoje se mantém no cargo, de lhe mandar mensagens de cariz sexual e violento.