Depois de final polémico em Portimão, Braga pede "critérios justos e uniformes" para o VAR

Responsáveis do Sporting de Braga criticam decisões da equipa de arbitragem no jogo com o Portimonense e pedem "critérios justos e uniformes para todos os clubes".

O Sporting de Braga considera "inaceitável o que aconteceu nos derradeiros minutos do encontro com o Portimonense", marcados pela marcação de uma grande penalidade favorável aos algarvios, desperdiçada por Paulo Estrela, e pelas expulsões dos centrais Tormena e Paulo Oliveira, resultado de um "rocambolesco processo de análise à lupa - isto quando o protocolo do VAR diz, claramente, que a sua intervenção só deve ocorrer para corrigir erros 'claros e óbvios'".

"O Sporting de Braga mantém-se firme na defesa intransigente do VAR no apuramento da verdade desportiva, mas a utilização desta ferramente deve, obrigatoriamente, seguir critérios justos e uniformes para todos os clubes", acrescenta o clube bracarense, na sua newsletter semanal.

Os responsáveis arsenalistas prometem "continuar a lutar até à última jornada pela melhor classificação", apesar de "todas as contrariedades" e de considerarem que "ainda ninguém percebeu quais são os critérios por parte das equipas de arbitragem em Portugal".

Ao cabo de 13 jornadas, o Sporting de Braga, que venceu o Portimonense por 2-1 no último domingo, é terceiro classificado na Liga, com 28 pontos.