Depois de Matheus Nunes, Wolverhampton aponta a Gonçalo Ramos

JN Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Perto de oficializar a contratação de Matheus Nunes, o Wolverhampton pode não ficar por aqui no ataque ao mercado português. A "Sky Sports" adianta que Gonçalo Ramos também interessa aos "Wolves", que se juntam ao Newcastle na corrida pelo avançado do Benfica.

Gonçalo Ramos continua nas bocas do mundo e, com o mercado a caminhar para o seu fecho, intensificam-se os rumores que apontam para a sua saída do Benfica ainda durante o mês de agosto.

O jovem avançado, de 21 anos, vinha sendo apontado como alvo do Newcastle, mas os "magpies" não estarão sozinhos na corrida pelo goleador. De acordo com a "Sky Sports", que cita o jornalista Pedro Sepulveda, o Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, também está de olho em Ramos, e terá reservados 35 milhões de euros para o contratar.

Enquanto o mercado se vai movimentando, o avançado continua focado no Benfica, estando a viver um início de temporada impressionante. Para já, em quatro jogos oficiais, apontou igual número de golos, três dos quais na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Midtjylland.