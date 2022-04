Depois de passagem menos feliz, portas da Premier League voltam a abrir-se para Marco Silva

O Fulham de Marco Silva venceu (3-0), esta terça-feira, o Preston e garantiu a subida à Premier League. Última passagem pelo principal escalão inglês não foi dos mais felizes.

Marco Silva começou a carreira de treinador no Estoril, clube no qual esteve durante três épocas, e que até conseguiu estragar uma festa de título ao Benfica - os encarnados empataram (1-1) com os canarinhos e, na jornada seguinte, perderam (2-1) com o F. C. Porto no jogo do famoso golo de Kelvin, dizendo adeus ao título - e seguiu depois para o Sporting. No clube de Alvalade, onde passou a temporada 2014/15, conseguiu conquistar uma Taça de Portugal mas acabou despedido por Bruno de Carvalho, num adeus que deu que falar: os leões alegaram rescisão por justa causa no contrato, que terá sido a não utilização do fato oficial do clube por parte do técnico numa das eliminatórias da Taça de Portugal, nomeadamente no jogo com o Vizela, e a não presença numa reunião.

Seguiu-se o Olympiacos, no qual se sagrou campeão grego, e o Hull City e o Watford. No segundo caso, a época até começou bem mas o técnico acabou despedido aos 22 jogos. Em comunicado, o clube justificou a decisão "difícil" com "a abordagem injustificada de um rival da Premier League". O "rival", esse, era o Everton, por quem Marco Silva assinou na época seguinte, em 2018/19, e a saída dos "toffees" também não foi a melhor. Depois de uma boa primeira temporada, em que o Everton acabou na quinta posição na Premier League, o técnico acabou dispensado na segunda depois de conseguir apenas sete vitórias em 18 jogos e deixar os "toffees" nos lugares de despromoção.

Uns meses de desemprego depois, Marco Silva assinou pelo Fulham e o final, esse, não podia ter sido mais feliz. Despromovido ao Championship na época passada, o clube inglês voltou ao principal escalão a três jornadas do fim, depois de conseguir 26 vitórias, oito empates e oito derrotas em 42 jogos.

"Nós merecemos. Temos de nos orgulhar do que conquistámos por este clube, foi a razão pela qual viemos, a razão pela qual nos convidaram para vir e ingressar neste clube. Estou orgulhoso dos jogadores, não apenas porque alcançamos o nosso objetivo. A maneira como o alcançámos, a maneira como jogámos, a maneira como fomos realmente dominantes durante a maior parte da temporada foi fantástico para nós. É uma caminhada fantástica", vincou no final do jogo com o Preston, que terminou com uma invasão no relvado por parte dos adeptos.

A boa época ao serviço dos "Whites" mereceu, até, elogios de Pep Guardiola, quando o Manchester City defrontou o Fulham para os 16 avos da Taça de Inglaterra. "Estou muito satisfeito com o que o Marco está a fazer. Vi alguns jogos do Fulham e estou realmente impressionado com a forma como joga. Não estou surpreso que esteja no topo do "Championship". É o melhor adversário que podemos enfrentar", afirmou Guardiola na altura.

Fábio Carvalho e Mitrovic em destaque

Na equipa, Marco Silva teve alguns jogadores de destaque, como o português Fábio Carvalho e o sérvio Mitrovic. O internacional sub-21 português marcou 10 golos e disputou 34 jogos e, garante a imprensa inglesa, está prestes a assinar pelo Liverpool "Tentei não me deixar afetar, mas sou apenas humano. É óbvio que estou a par dessas notícias e penso que, mesmo a nível subconsciente, me afetaram um pouco. O que posso dizer é que estou determinado a trabalhar pelo Fulham. Vou dar o máximo sempre que entrar em campo com a camisola deste clube. Sobre o futuro, o que tiver de acontecer, acontecerá", disse o jogador de 19 anos.

O segundo destaque vai para Mitrovic, que até traz más memórias para a seleção nacional portuguesa. O sérvio, que marcou o golo que atirou Portugal para o play-off de apuramento para o Mundial do Catar, soma números impressionantes: disputou 42 jogos e marcou 40 golos e é o melhor marcador do Championship.

