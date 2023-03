Depois de vencer o cancro Haller regressa à seleção da Costa do Marfim

JN/Agências Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Sébastien Haller, futebolista dos alemães do Borussia Dortmund, voltou aos convocados da seleção da Costa do Marfim, após vários meses ausente devido a um cancro nos testículos.

O regresso de Haller aos convocados dos 'elefantes', pelos quais jogou 15 vezes e marcou quatro golos, tem em vista os dois próximos jogos frente às ilhas Comores, em 24 e 28 de março.

Os encontros inserem-se no Grupo G de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023, que a Costa do Marfim organiza, pelo que está automaticamente apurada, apesar de participar nas eliminatórias.

PUB

Em 6 de julho de 2022, oriundo do Ajax, a troco de 31 milhões de euros, Haller foi confirmado no Dortmund até 2026. Porém, apenas 12 dias mais tarde foi diagnosticado com um tumor nos testículos, deixando o estágio de pré-época dos germânicos na Suíça.

Em 27 de julho, foi operado e, em 25 de novembro, foi submetido a uma segunda intervenção, apesar de ter cumprido quatro ciclos de quimioterapia.

Em 10 de janeiro, estreou-se finalmente pelo Borussia Dortmund, quando jogou cerca de 15 minutos num particular com o Fortuna Düsseldorf, da segunda liga germânica, antes do reatamento do campeonato.