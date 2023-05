Depois do pódio no Giro, João Almeida pensa em correr a Volta a França

JN Hoje às 10:04 Facebook

Ciclista português admitiu a vontade de participar na Volta de França, na próxima temporada desportiva. Só no Giro arrecadou 110 mil euros, mas o dinheiro não é todo para ele.

João Almeida chegou na manhã desta segunda-feira ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de ter atingido o pódio na classificação geral (3º lugar) da Volta a Itália, que terminou no passado domingo, ao qual juntou a conquista do prémio da juventude da competição.

O ciclista da UAE Emirates, que apenas foi superado por Primoz Roglic e Geraint Thomas, foi o primeiro português a entrar para o pódio da prova, e o segundo a colocar-se entre os três melhores de uma grande volta, depois de Joaquim Agostinho, que ficou no terceiro posto na Volta a França, em 1978 e 1979.

Em declarações à imprensa, João Almeida confessou-se "orgulhoso" do feito que o levou a ser comparado ao antigo ciclista, e agradeceu a presença dos adeptos que o receberam na chegada a Lisboa.

O português admitiu ainda que o Tour está nos seus planos para o futuro, de forma a continuar o seu crescimento como atleta:

"Ainda não discuti o calendário do próximo ano, mas gostava de fazer a Volta a França, acho que deve ser o próximo passo", admitiu João Almeida, que não deve participar na próxima edição da Volta a Itália, para poder preparar-se da melhor forma para a Volta a França.

João Almeida, que vai estar presente nas Voltas de Espanha e Polónia deste ano, prometeu ainda que "vai continuar a trabalhar para ter mais pódios e mais resultados".

O ciclista português confessou que quando ganhou a 16.ª etapa do Giro pensou que poderia terminar a prova em primeiro. "Quando ganhei a etapa, pensei na rosa", confessou. Mas acabou em terceiro. "A regularidade é das minhas vantagens. Vem da genética. É dos meus pontos fortes. Qualquer atleta tem de se privar de comida, tudo conta para a alimentação. Acumulamos fadiga psicológica e física", adiantou.

João Almeida arrecadou 109 420 euros com a participação no Giro. Ganhou 68 801 euros pelo terceiro lugar, mais 10 mil euros pelo Prémio da Juventude, ao qual acrescentou 11 010 mil euros pela vitória na etapa de Monte Bondone. Depois, arrecadou 5526 euros pelos dois terceiros lugares nos contrarrelógios. Além disso, ganhou 750 euros por vestir a camisola branca entre os dias 17 e 21 de maio. Contudo, o prémio total será repartido com a equipa da UAE Emirates.