Dérbi Benfica-Sporting já tem árbitro

O lisboeta Tiago Martins foi o árbitro escolhido para dirigir o dérbi entre o Benfica e o já campeão Sporting, encontro da 33.º jornada da Liga agendado para sábado, pelas 18 horas, no estádio da Luz.

O juiz será auxiliado por Pedro Mota e Hugo Ribeiro, com o setubalense Bruno Esteves a estar no VAR.

No mesmo dia, pelas 20.30 horas, o portuense Rui Costa apita a receção do aflito Rio Ave ao F. C. Porto. Como assistentes estarão Nuno Manso e João Bessa Silva. Vasco Santos, também do Porto, será o VAR.

Eis as nomeações da 33.ª Jornada:

Sexta-feira:

Paços de Ferreira-Gil Vicente (19.00 h), Hugo Silva (Santarém), auxiliado por Bruno Trindade e Nélson Pereira; VAR - Artur Soares Dias (Porto)

Braga-Moreirense (21.15 h), João Bento (Santarém), auxiliado por Pedro Felisberto e Carlos Covão; VAR - Manuel Oliveira (Porto)

Sábado:

Boavista-Portimonense (15.30 h), Hugo Miguel (Lisboa), auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos; VAR - João Pinheiro (Braga)

Farense-Tondela (15.30 h), Luís Godinho (Évora), auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo; VAR - Manuel Mota (Braga)

Benfica-Sporting (18.00 h), Tiago Martins (Lisboa), auxiliado por Pedro Mota e Hugo Ribeiro; VAR - Bruno Esteves (Setúbal)

Rio Ave-F. C. Porto (20.30 h), Rui Costa (Porto), auxiliado por Nuno Manso e João Bessa Silva; VAR - Vasco Santos (Porto).