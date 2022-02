Dérbi Benfica-Sporting terá árbitra francesa

JN Hoje às 19:38 Facebook

O dérbi lisboeta da Liga Feminina entre Sporting e Benfica, agendado para este domingo, pelas 14 horas, será dirigido pela árbitra francesa Savina Elbour, avançou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

A partida da quinta jornada da fase de apuramento de campeão terá ainda como assistentes as gaulesas Camille Soriano e Elodie Coppola. A quarta árbitra será a portuguesa Catarina Campos.

"A decisão foi tomada ao abrigo do protocolo entre o Conselho de Arbitragem da FPF e da Federação Francesa de Futebol (FFF), que vigora desde abril de 2021 (mais pormenores aqui), numa perspetiva de formação e aquisição de experiência internacional por parte dos árbitros dos dois países", pode ler-s ena nota publicada no site da FPF.

A 14 de novembro de 2021, a árbitra Sílvia Domingos e as assistentes Andreia Sousa e Cátia Tavares arbitraram o encontro entre o Lyon e o PSG, as duas principais equipas do campeonato francês.