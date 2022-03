Dérbi com o Boavista vale processo disciplinar ao F. C. Porto

JN Hoje às 20:42 Facebook

Os dragões estão ainda condenados a pagar multas no valor de 16 mil euros por várias infrações, principalmente provocadas pelos adeptos.

Sem especificar o motivo que levou à decisão, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou, esta terça-feira, a instauração de um processo disciplinar ao F. C. Porto por factos relativos ao jogo com o Boavista, que os dragões venceram por 0-1.

Para além disso, os dragões estão sujeitos a várias multas, que, contas feitas, ultrapassam os 16 mil euros (16.070). 8930 euros dizem respeito ao rebentamento de petardos, deflagramento de potes de fumo e "arremesso de quatro tochas incandescentes para junto da linha de baliza". 5100 euros é pelo arremesso de engenhos pirotécnicos que atrasaram o reinício do jogo e obrigaram à intervenção dos bombeiros, enquanto o atraso de três minutos para o início da segunda parte custou 2040 euros.

Recorde-se que do dérbi resultou ainda as suspensões por um dos dos treinadores Petit e Sérgio Conceição, que viram o quinto cartão amarelo no campeonato.