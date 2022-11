Dérbi da Invicta chega a sexagenário

Duelo entre panteras e dragões, no reduto axadrezado, conhece o 60.º capítulo na Liga. 58% de êxitos portistas.

O Boavista, nono classificado da Liga, recebe o F. C. Porto, que ocupa a segunda posição a oito pontos do líder, num sempre apaixonante dérbi portuense, que conhecerá a 60.ª edição no reduto axadrezado, só contabilizando os jogos desta competição.

Se é certo que outras equipas da cidade Invicta já estiveram na Liga, como sucedeu com o Salgueiros e o Académico do Porto, o dérbi portuense entre o Boavista e o F. C. Porto é o que mais vezes foi disputado e que maior entusiasmo desperta.