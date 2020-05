Dérbi de Berlim termina com goleada do Hertha ao Union

JN/Agências Hoje às 23:02 Facebook

O Hertha de Berlim impôs-se, esta sexta-feira, em casa do Union Berlim por 4-0, na abertura da 27.ª jornada da Liga alemã, voltando aos triunfos após três jogos sem vencer.

Depois de uma primeira parte sem grandes ocasiões de golo, o bósnio Ibisevic, capitão do Hertha, mudou o jogo: aos 51 minutos, fez o 1-0 de cabeça, a passe de Plattenhardt, e no minuto seguinte assistiu o belga Lukebakio para o segundo, após recuperação de bola da equipa da casa logo após o pontapé de saída.

Aos 61, o bósnio 'ajudou' Matheus Cunha a fazer o 3-0, após o brasileiro, que chegou aos quatro golos em quatro jogos pelo Hertha, ter fintado vários jogadores já na área do Union, antes de o defesa belga Boyata fechar o marcador aos 77, após pontapé de canto de Plattenhardt.

Com este resultado, a equipa de Bruno Labbadia, que não vencia em casa há seis jogos, sobe a 10.º, com 34 pontos, mais quatro que o rival, que é 12.º e pode ser ultrapassado no fim de semana pelo Eintracht Frankfurt.

No sábado, a ronda prossegue com o Borussia Monchengladbach, terceiro, a receber o Bayer Leverkusen, quinto, enquanto o segundo, Borussia Dortmund, visita o Wolfsburgo e o líder Bayern de Munique recebe a equipa dos portugueses Gonçalo Paciência e André Silva.