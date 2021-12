Dérbi de Lisboa com menos sal devido aos efeitos da pandemia

Rui Farinha Hoje às 08:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Luz tinha previsão de casa cheia, mas restrições devem baixar assistência para 30 mil espectadores. Última derrota do Sporting na Liga foi no terreno das águias. Equipa de Jesus quer reconquistar confiança.

Esta sexta-feira é dia de dérbi (esta sexta-feira, às 21.15 horas, BTV) entre o Benfica e o Sporting, no Estádio da Luz. Uma partida com enorme peso histórico, mas que estará ensombrada pelas limitações impostas pela covid-19, as quais vão diminuir o número de espectadores e também a qualidade do espetáculo. Coates, capitão do Sporting, é baixa de peso confirmada, devido ao coronavírus. Líder no balneário, o uruguaio faz a diferença em campo, pelo estatuto na defesa e veia goleadora. Nesta época, já assinou quatro golos, sendo que dois valeram quatro pontos no campeonato. Ruben Amorim não conta também com João Palhinha, outro elemento fundamental, Jovane e Rúben Vinagre, todos devido a problemas físicos. No lado benfiquista não há casos de covid-19 a registar, mas Jorge Jesus tem três lesionados no plantel: Lucas Veríssimo, Radonjic e Rodrigo Pinho.

Nas bancadas, havia previsão de enchente mas o cenário mudou radicalmente nos últimos dias, devido às restrições da Direção-Geral da Saúde. As novas regras forçam a apresentação do certificado de vacinação e de um teste negativo, os encarnados pretendem abreviar as imposições e exigir apenas a apresentação do teste negativo para agilizar o processo de entrada no estádio. No entanto, esta via não afasta a preocupação das águias, que temem que a exigência do exame e a dificuldade na sua realização - são necessários cerca de 60 mil testes em apenas dois dias nas estruturas disponíveis (farmácias e laboratórios), na região de Lisboa - seja um fator dissuasor da presença dos adeptos. Recorde-se que o máximo de testes realizados no país (só farmácias) num só dia não ultrapassou os 30 mil. Assim, apenas devem estar presentes cerca de 30 mil adeptos, o que corresponde a metade das melhores expectativas da SAD do Benfica. O último dérbi na Liga sem limitações impostas pela covid-19 teve uma assistência de 60 486 espectadores (agosto de 2018).