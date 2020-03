Dérbi de Porto Alegre à pancada. Oito cartões vermelhos

Hoje às 19:51 Facebook

Grêmio-Internacional. Ou "Gre-Nal" como se reduz o dérbi de Porto Alegre. O da Libertadores não teve golos, mas sobrou-lhe tudo o resto de um grande clássico, com todos os antagonismos que o nutrem. Até em excesso: o jogo acabou em pancadaria generalizada e com a expulsão de oito jogadores.

Bairro de Humaitá, Porta Alegre, 21 horas de quinta-feira, já madrugada desta sexta-feira do lado de cá do Atlântico. Mais de 50 mil torcedores enchem a Arena do Grêmio. Um vulcão, como sempre que os arqui-rivais se cruzam, desta vez no primeiro duelo registado para a Copa dos Libertadores.

Tudo descambou entre o minuto 87 e os descontos, entre interrupções e recomeços sucessivos, nos confrontos entre jogadores de ambas as equipas. Os bancos de suplentes também entraram na lide

Entre empurrões, socos e pontapés, o árbitro argentino Fernando Rapallini não teve mãos a medir. Oito cartões vemelhos no ar: para Pepê, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda, do Grêmio; e para Moisés, Ednílson, Cuesta e Praxedes, do Internacional.

Caso tivessem ocorrido mais duas expulsões, o árbitro de encerrar a partida, com determinam os regulamentos.