Dérbi do Minho aquece oitavos da Taça de Portugal

O dérbi do Minho, entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, aquece os oitavos de final da Taça de Portugal, eliminatória em que o F. C. Porto recebe o Arouca e o Benfica visita o Varzim. Águias e bracarenses podem defrontar-se nos quartos de final.

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal ditou os duelos Académico de Viseu - Beira-Mar, Sporting de Braga-Vitória de Guimarães, Lank Vilaverdense-BSAD, Nacional-Rabo de Peixe, Leixões-Famalicão, F. C. Porto-Arouca, Vitória de Setúbal-Casa Pia, Varzim-Benfica.

Após quatro eliminatórias, continuam em prova sete clubes da Liga (Benfica, F. C. Porto, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Casa Pia, Arouca e Famalicão), quatro da Liga 2 (Académico Viseu, Leixões, Nacional e BSAD), três da Liga 3 (Lank Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal) e dois do Campeonato de Portugal (Rabo de Peixe e Beira-Mar).

Os oitavos de final da Taça de Portugal serão disputados entre os dias 10 e 12 de janeiro.

O sorteio de hoje definiu ainda o caminho para a final da competição:

Quartos de final (7 a 9 de fevereiro de 2023)

Académico de Viseu/Beira-Mar - F. C. Porto/Arouca

Vitória de Setúbal/Casa Pia-Nacional/Rabo de Peixe

Sporting de Braga/Vitória de Guimarães-Varzim/Benfica

Leixões/Famalicão-Lank Vilaverdense/BSAD

Meias-finais (25 a 27 de abril de 2023 (1.ª mão) e 2 a 4 de maio de 2023 (2.ª mão)

Vitória de Setúbal/Casa Pia/Nacional/Rabo de Peixe - Sporting de Braga/Vitória de Guimarães/Varzim/Benfica

Leixões/Famalicão/Lank Vilaverdense/BSAD - Académico de Viseu/Beira-Mar/F. C. Porto/Arouca

O F. C. Porto é o detentor do troféu, depois de ter vencido o Tondela, por 3-1, na final da última edição da competição, no Estádio do Jamor, que recebe, no dia 4 de junho, a final deste ano.