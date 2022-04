Dérbi lisboeta abre fase final do Nacional de Sub-15

Susana Silva Hoje às 18:12 Facebook

O campeão Sporting inicia a defesa do título nacional de Sub-15 frente ao rival de Lisboa, o Benfica, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Sem campeão nacional nas duas últimas temporadas devido à pandemia de covid-19 - em 2019/20 a competição foi interrompida a 8 de março e em 2020/21 não se realizou - o título voltará a ser atribuído esta época.

Na corrida, para além de leões e águias, estão Vitória de Guimarães, Braga e Académica, que se apuraram diretamente, bem como o F. C. Porto, que venceu o play-off de qualificação.

Os dragões arrancam a prova com a receção aos arsenalistas, enquanto os vimaranenses defronta, em casa, os estudantes.

A fase final da prova tem o pontapé de saída marcado para 16 de abril e termina a 26 de junho.

No que respeita a títulos, F. C. Porto e Sporting lideram a lista de vencedores, com 14 troféus cada um, seguidos do Benfica, com dez, Boavista, três, e Belenenses e V. Guimarães, com um.

Eis o calendário da quarta fase de apuramento de campeão do Nacional de Sub-15:

1.ª Jornada (16 de abril)

F. C. Porto-Braga

Sporting-Benfica

V. Guimarães-Académica

2.ª Jornada (8 de maio)

Braga-V. Guimarães

Benfica-F. C. Porto

Académica-Sporting

3.ª Jornada (15 de maio)

Braga-Benfica

F. C. Porto-Académica

V. Guimarães-Sporting

4.ª Jornada (22 de maio)

V. Guimarães-Benfica

Académica-Braga

Sporting-F. C. Porto

5.ª Jornada (29 de maio)

Benfica-Académica

Braga-Sporting

F. C. Porto-V. Guimarães

6.ª Jornada (5 de junho)

Braga-F. C. Porto

Benfica-Sporting

Académica-V. Guimarães

7.ª Jornada (11 de junho)

V. Guimarães-Braga

F. C. Porto-Benfica

Sporting-Académica

8.ª Jornada (16 de junho)

Benfica-Braga

Académica-F. C. Porto

Sporting-V. Guimarães

9.ª Jornada (19 de junho)

Benfica-V. Guimarães

Braga-Académica

F. C. Porto-Sporting

10.ª Jornada (26 de junho)

Académica-Benfica

Sporting-Braga

V. Guimarães-F. C. Porto