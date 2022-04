Dérbi lisboeta deixa dragões a quatro pontos da festa

Triunfo do Benfica em Alvalade abre as portas do título ao F. C. Porto, que até pode ser campeão já na próxima jornada, se ganhar em Braga e o Sporting não vencer no Bessa.

O resultado do dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica foi bom para as águias, mas igualmente muito satisfatório para o F. C. Porto, que alargou a vantagem sobre os leões para nove pontos e está cada vez mais perto de selar a conquista do título.

Nas quatro jornadas que faltam até ao final do campeonato, os dragões precisam de somar apenas quatro pontos para fazerem a festa, o que pode acontecer já na próxima jornada. Daqui a uma semana, no feriado de 25 de abril, se a equipa de Sérgio Conceição vencer em Braga e a seguir o Sporting não ganhar ao Boavista, no Bessa, a questão do título fica logo arrumada.