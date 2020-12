Dérbi lisboeta na final da Taça 1947

João Pedro Campos Hoje às 17:04 Facebook

Benfica e Sporting defrontam-se, no domingo, na final da primeira edição da Taça 1947 em hóquei em patins.

O Benfica derrotou, na manhã deste sábado, a Oliveirense através de grandes penalidades. Depois de um empate a três golos no final do prolongamento, os encarnados levaram a melhor nos penáltis, por 4-2.

Já à tarde, o Sporting bateu o Sp. Tomar por 5-3 na segunda meia final, com os golos a serem todos apontados na segunda parte.

A final joga-se no domingo, às 15 horas, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.