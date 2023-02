Dérbi minhoto marcado por tensão na bancada

JN Hoje às 10:08 Facebook

Adeptos do Braga arremessaram cadeiras em direção aos simpatizantes do V. Guimarães. Polícia teve de travar a tensão. Vitorianos venceram o dérbi por 2-1.

O dérbi entre o Vitória de Guimarães e o Braga, que os vitorianos venceram por 2-1, ficou marcado por alguma tensão fora das quatro linhas. Durante a segunda parte, num momento mais quente do encontro, os adeptos do Braga arremessaram cadeiras para os simpatizantes do Vitória de Guimarães, o que levou a uma rápida intervenção da polícia para serenar os ânimos em poucos minutos.

Ao contrário do que sugeriu a nossa edição impressa, a tensão partiu dos adeptos arsenalistas e não dos simpatizantes vitorianos.

No final do jogo, instalou-se uma confusão no túnel de acesso aos balneários entre os intervenientes das duas equipas, o que também levou a polícia a ter de intervir para acalmar o incidente.

O Vitória de Guimarães venceu o jogo com golos de Tiago Silva e Safira, enquanto o Braga respondeu por Álvaro Djaló, na reta final, o que permite à equipa orientada por Moreno Teixeira cimentar o quinto lugar na tabela classificativa e continuar invicta na segunda volta.