Dérbi, reviravolta e uma estreia a vencer na Liga 3

Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Oliveirense bateu a Sanjoanense e voltou ao topo da série A, enquanto o Oliveira do Hospital ganhou pela primeira vez na série B.

A Oliveirense venceu o dérbi com a vizinha Sanjoanense (2-1) e subiu, à condição, à liderança da série A. Após ter visto o adversário atirar duas bolas aos ferros, os visitantes adiantaram-se no marcador por Michel.

Pouco depois, a Oliveirense ficou reduzida a dez, por expulsão de Filipe Marques, e, em cima do intervalo, um autogolo de Simão Fernandes valeu o empate à Sanjoanense.

Porém, no reatamento, uma grande penalidade convertida por Luizinho devolveu a vantagem à equipa de Oliveira de Azeméis, que a segurou até ao apito final.

Também por 2-1, o Montalegre derrotou o V. Guimarães B. Os vimaranenses foram os primeiros a marcar, por Luís Esteves, de penálti. No segundo tempo, os montalegrenses deram a volta ao resultado, com golos de Bruno Morais e Angola.

Na série B, o Oliveira do Hospital estreou-se a vencer, à 15.ª jornada. Na visita ao reduto do Cova da Piedade, Varela e Diogo Martins, este último de penálti, construíram uma vantagem de dois golos para o emblema do distrito de Coimbra. Batalha ainda conseguiu reduzir, mas não evitou o desaire dos piedenses por 2-1.