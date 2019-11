Vítor Jorge Oliveira Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A festa do futebol vimaranense será jogada no relvado e nas bancadas pela 19.ª vez, mas o dérbi da "amizade", estatuto que ganhou consistência ao longo dos anos, fruto do bairrismo e do orgulho de ter duas equipas do concelho de Guimarães na Liga, também se joga na música. Dino Freitas, de 61 anos, é o autor e compositor do "Hino do Vitória" e do "Hino do Moreirense". Hoje, os dois clubes defrontam-se no campeonato.

De brilho nos olhos quando se fala de Guimarães, o deslumbre é acompanhado de um largo sorriso quando se fala do Vitória e do Moreirense. E não é para menos. Dino Freitas escreveu o hino dos dois clubes, sendo o único artista com dois temas nos principais estádios do futebol nacional. Vamos por partes. O "Hino do Vitória" nasceu em 1985, mas ganha notoriedade na época 1986/1987, altura em que Paulinho Cascavel, Ademir e Roldão, entre outros, espalhavam magia nos relvados. "Nasceu numa brincadeira de rádio, mas o povo gostou. E, como o tema surgiu num ano em que dava gosto ver o Vitória jogar, os diretores da rádio iam vender cassetes para as portas do estádio. Era uma loucura. Levávamos 1000 e não chegavam para as encomendas", lembrou. O tema, que durante três décadas entoou no estádio, já não passa no D. Afonso Henriques, mas Dino Freitas é categórico: "Não tenho mágoas. São ciclos".

Leia mais na edição impressa ou versão e-paper.