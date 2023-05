Derlei: "F. C. Porto colocou o futebol português na prateleira mais alta da Europa"

O avançado brasileiro foi um dos maiores protagonistas da final de Sevilha, ao marcar dois golos e realizar uma das melhores exibições da sua carreira, num jogo histórico para o F. C. Porto.

Autor de dois golos na final de Sevilha, Derlei recordou os dois golos marcados, que ajudaram a decidir uma final que o enche de orgulho e marcou não só o F. C. Porto, como o futebol português. "Recordo-me muito bem dessa final, tenho isso muito vivo na memória e quando puxamos por ela percebemos que já são 20 anos e que tudo passa muito rápido. Mas foi um orgulho enorme para mim fazer parte daquela equipa e daquele grupo de trabalho, vestir a camisola do F. C. Porto e representar o futebol português numa final como aquela", comentou Derlei.

Para o "ninja" este troféu internacional conquistado fica como um dos mais importantes na carreira. "Individualmente, tenho um orgulho enorme em ter colaborado com dois golos naquela final, o Alenichev também marcou, mas para além dos golos, o título foi o mais importante. Conseguimos elevar o F. C. Porto, mas também o futebol português, que colocamos na prateleira mais alta da Europa", sublinhou.