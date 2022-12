Derrota com combustível

Arnaldo Martins Hoje às 00:00 Facebook

Portugal venceu o grupo, está nos oitavos de final, mas perdeu com a Coreia, deu uma "mãozinha" a Paulo Bento, Ronaldo não gostou de ser substituído (qual é a novidade?) e parece que caiu o Carmo e a Trindade. Adoro.

É o melhor combustível para atacar os "oitavos" e o que pode vir depois, isto se jogarmos a sério e não a passo, com a tranquilidade que Paulo Bento agradeceu e viralizou na passagem pelo Sporting. Portugal marcou cedo e... adormeceu. É uma explicação redutora, mas que servirá de base a alguns comentadores. Ronaldo será sempre um dos bodes expiatórios, porque foi novamente titular e não marcou.

O bom nisto tudo é que Portugal avançou e, certamente, os uruguaios e ganeses estarão bem mais aborrecidos. Aliás, os sul-americanos rodearam o árbitro no final da partida. Esta derrota permite a Portugal baixar à terra e perceber que tem de jogar nos limites, se quiser fazer história e chegar à final do dia 18. Porque não? Foi a derrota na melhor altura. A Espanha também não perdeu com o Japão? A França não perdeu com a Tunísia? A Alemanha não foi para casa? Só mostra que há tremenda competitividade neste Mundial, à exceção do Catar, que saiu pela porta dos fundos com zero pontos. Aliás, as qualificações do Japão e da Coreia do Sul só mostram que o futebol asiático tem cada vez mais que ser levado a sério. Terça-feira, há mais para Portugal, enquanto outros ficam a ver na TV.

*Editor-adjunto