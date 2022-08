Derrota em Split deixa o Vitória em maus lençóis

Minhotos estiveram na frente do marcador, mas a reação do ​​​​​​​Hajduk foi célere e eficaz.

O Vitória de Guimarães saiu derrotado, por 3-1, na visita ao Hajduk Split, no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. Os conquistadores estiveram em vantagem, com um grande golo de Miguel Maga, mas a formação croata procedeu à cambalhota no marcador, com golos de Sahiti, Melnjak e Krovinovic.

André Almeida, Villanueva e Nelson da Luz foram as novidades de Moreno Teixeira, diante um adversário que entrou pressionante e com um apoio intenso e audível da sua massa adepta.

Os minhotos não acusaram a pressão e, paulatinamente, taparam com sucesso os caminhos para a sua baliza. Quando não conseguiram, Bruno Varela mostrou atenção. Primeiro, a um remate de Sahiti e, minutos mais tarde, a Livaja, a referência ofensiva do Hajduk.