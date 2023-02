Derrota pesada deixa Braga em maus lençóis na Liga Conferência

Rui Almeida Santos Hoje às 19:43 Facebook

Fiorentina vence em Braga por 4-0 e fica em posição privilegiada para avançar para os oitavos de final da Liga Conferência. O ex-Benfica Luka Jovic bisou, num jogo em que Tormena foi expulso e Al Musrati saiu lesionado.

Os italianos arrancaram melhor no encontro, dispondo das primeiras ocasiões de golo. Aos 20 minutos, Matheus comprometeu, mas Saponara não conseguiu aproveitar o erro do guarda-redes bracarense.

O melhor que se viu do Sporting de Braga em todo o encontro surgiu à meia hora, quando Niakaté e Alan Ruiz, em lances consecutivos, ameaçaram seriamente a baliza italiana.

Porém, seria a Fiorentina a primeira a marcar, pelo ex-Benfica Luka Jovic, num lance que nasce de um desentendimento entre Matheus e Al Musrati, que resultou num lançamento de linha lateral. Dele nasceu o golo do avançado internacional sérvio, após cruzamento de Biraghi.

A missão bracarense ficou mais complicada com a expulsão de Tormena, aos 55 minutos, consequência de uma entrada dura sobre Jovic. Inicialmente, o árbitro Carlos del Cerro Grande exibiu o amarelo ao defesa brasileiro mas, avisado pelo videoárbitro, alterou a cor do cartão após ter visualizado as imagens do lance.

O 2-0 da Fiorentina não demorou a surgir, ao minuto 61, novamente por Luka Jovic, que bisava no jogo.

Artur Jorge ganhou uma nova dor de cabeça aos 72 minutos, quando foi obrigado a substituir o lesionado Al Musrati, elemento preponderante na manobra da equipa, por Castro.

Aos 80 minutos chegou o terceiro golo da Fiorentina, apontado pelo recém-entrado Arthur Cabral, que tinha rendido, pouco antes, Luka Jovic. O avançado brasileiro bisou no tempo de compensação, fechando o resultado em 4-0.

A segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência disputa-se no dia 23 de fevereiro (20 horas), no estádio Artemio Franchi, em Florença.