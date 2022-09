Derrota traz ciclone e alta pressão a Fernando Santos

Nuno A. Amaral Hoje às 21:44 Facebook

Com o Mundial à vista, selecionador português enfrenta chuva de críticas. Tem contrato até 2024, mas só um grande torneio no Catar poderá acalmar a tempestade.

Era a Liga das Nações, que Portugal até já ganhou com Fernando Santos, mas o mundo quase desabou sobre a cabeça do selecionador após a derrota de anteontem com a Espanha, que afastou a equipa das quinas da final four da prova. Pela forma como o desaire se consumou, as críticas ao técnico luso foram unânimes e até a imprensa espanhola foi violenta nas palavras. "É um fardo às portas do Mundial. Portugal tem mais jogadores do que treinador", escreveu, de forma arrasadora, o jornal "Marca".

Descontando o exagero das expressões, os factos dizem que, desde a conquista da Liga das Nações em 2019, Santos tem colecionado resultados que fizeram perder a paciência a muitos adeptos e que lhe retiraram uma parte do (enorme) crédito acumulado com a histórica vitória no Euro 2016.