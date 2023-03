Desabafo de Conceição cheio de argumentos

Técnico portista afirmou após o adeus à Champions que não lhe tem sido dado mérito pelo trabalho dos últimos cinco anos e meio. Números dizem que os dragões gastaram menos e ganharam mais do que os dois rivais.

A conferência de imprensa após o jogo de anteontem com o Inter ficou marcada por declarações fortes de Sérgio Conceição, que lembrou as dificuldades financeiras dos portistas nas últimas seis épocas, queixando-se de que não lhe tem sido dado o mérito pelos resultados alcançados.

"Muitas vezes andamos à volta do que é o meu silêncio, do ruído no futebol... Tudo o que temos feito aqui, com 30% do plantel da equipa B, outros 40% de jogadores que vieram de equipas médias, como o Santa Clara, o Famalicão, o Rio Ave ou o Paços de Ferreira, e depois o mérito é zero [...] É preciso toda a gente reconhecer que o F. C. Porto, com aquilo que tem, com cinco anos de fair play financeiro, a vender jogadores para equilibrar [as contas da SAD], fez um trabalho muito difícil e muito pouco reconhecido", disse o treinador dos dragões.