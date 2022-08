"Desabei e chorei". Viúva de Kobe Bryant teme que fotos de acidente se espalhem

JN com AFP Hoje às 09:19 Facebook

A viúva de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, disse, na sexta-feira, a um tribunal que ficou arrasada quando soube que os socorristas tiraram fotografias gráficas do marido e filha mortos nos destroços do acidente de helicóptero que os matou.

A chorar em tribunal, Vanessa Bryant, chorosa, contou que vive com medo das fotografias que aparecem na internet e "se espalham constantemente". "Quando se espalha, não é possível recuperar", afirmou.

A lenda do basquetebol norte-americano Kobe Bryant e a filha adolescente Gianna estavam entre as nove pessoas que morreram quando o helicóptero onde seguiam colidiu com uma encosta perto de Los Angeles em 2020. A viúva está a processar o condado de Los Angeles por danos não especificados de milhões de dólares, num caso que se juntou ao de Chris Chester, cuja mulher e filha também morreram no acidente. As ações alegam negligência e invasão de privacidade.

Vanessa Bryant alega que sofreu sofrimento emocional porque funcionários do Departamento do Xerife de Los Angeles e bombeiros tiraram fotografias da cena que depois partilharam com amigos e outros socorristas.

A viúva contou que, quando soube da existência das fotografias, saiu de casa para encontrar um lugar para chorar longe das filhas. "Desabei e chorei e queria correr pelo quarteirão e apenas gritar", disse Vanessa Bryant ao "Los Angeles Times". "Não quero que as minhas filhas se deparem com elas [as fotografias]. Eu tenho três meninas".

No ano passado, parentes de outras vítimas do acidente receberam 2,5 milhões de dólares (equivalente a 2,4 milhões de euros) em compensação pela fotografias.

Uma investigação sobre o acidente revelou que o piloto provavelmente ficou desorientado depois de pilotar o Sikorsky S-76 no nevoeiro.

Bryant é amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de basquetebol de todos os tempos, uma figura que se tornou o rosto daquele desporto durante duas décadas brilhantes com o Los Angeles Lakers. Foi cinco vezes campeão da NBA numa carreira que começou em 1996 e durou até 2016.