Desafios renovados para Pinto da Costa no 82.º aniversário

Nuno A. Amaral Hoje às 09:23

O dia 28 de dezembro é sempre especial para Pinto de Costa, que este sábado festeja 82 anos, em pleno processo de preparação do 15.º mandato como presidente do clube azul e branco.

Sem concorrência à vista, o líder dos dragões vai oficializar a recandidatura em fevereiro, cerca de dois meses antes das eleições de abril, e tem como principal projeto a nível de infraestruturas a construção de uma academia para o futebol, onde ficará instalada a formação do F. C. Porto.

Na passagem de mais um aniversário, o presidente portista vive um momento desportivo recheado de expectativas, ou não estivesse a formação treinada por Sérgio Conceição envolvida em quatro frentes de batalha, à entrada de 2020. Nas provas internas, o maior objetivo de Pinto da Costa será a recuperação do título nacional, perdido na época passada para o Benfica, sabendo que o novo ano lhe poderá trazer a primeira Taça da Liga da história do clube da Invicta e ainda o regresso às vitórias na Taça de Portugal, que o F. C. Porto não conquista desde 2011.

Sonho da Supertaça

A nível internacional, os dragões também têm aspirações na Liga Europa e já não é segredo para ninguém que o plantel comandado por Conceição alimenta o sonho de ganhar a prova, para, em agosto, poder disputar com o vencedor da Champions a Supertaça Europeia no Estádio do Dragão, ao qual a UEFA atribuiu a edição de 2020.

Nas restantes modalidades, que continuam a dar muitos troféus às direções lideradas por Pinto da Costa, o F. C. Porto vai lutar pelos títulos no andebol, que também está a brilhar na Liga dos Campeões, no basquetebol e no hóquei em patins, neste caso com o grande objetivo de devolver ao clube o título da Liga Europeia, que o F. C. Porto não ganha desde 1990.

O presidente portista poderá, igualmente, festejar o regresso à glória no voleibol, na temporada de estreia da equipa feminina, num projeto em parceria com a Academia José Moreira. Noutra modalidade muito acarinhada por Pinto da Costa, a equipa de ciclismo W52/F. C. Porto tentará ganhar em 2020 a Volta a Portugal pelo quinto ano consecutivo.

À margem

Preço polémico

O custo dos bilhetes à disposição do F. C. Porto para o clássico de Alvalade (31 euros) está a causar polémica. Segundo o oficial de ligação aos adeptos dos dragões, Fernando Saul, "o Sporting não aceitou este ano o acordo entre os dois clubes para que os bilhetes tivessem um preço mais baixo".

Números

15.º mandato de Pinto da Costa como presidente do F. C. Porto, caso se confirme, como tudo indica, a recandidatura às eleições do próximo mês de abril.

38 anos na presidência portista para Pinto da Costa, eleito pela primeira vez em 1982. Se cumprir o próximo mandato, ultrapassará quatro décadas no cargo.

60 títulos ganhos pelo F. C. Porto, no futebol, com Pinto da Costa na presidência, incluindo sete internacionais. Antes, o clube tinha 16 troféus no palmarés.