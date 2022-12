Deschamps enervou-se no intervalo da final e magoou-se numa mão

O selecionador francês Didier Deschamps teve um discurso com os jogadores durante o intervalo do jogo com a Argentina e, dados os nervos, acabou por se magoar numa mão após dar um murro numa mesa.

A emocionante final do Mundial 2022 entre Argentina e França, que terminou com um trunfo da seleção sul-americana no desempate por grandes penalidades - continua a dar que falar. Segundo o jornal francês L'Équipe, o selecionador gaulês teve um discurso duro com os atletas e acabou por se magoar numa mão. Numa altura em que a França perdia por 2-0 e não tinha criado qualquer oportunidade de perigo, a mesma publicação garante que o selecionador quis fazer ver isso aos jogadores e, irritado, pediu mais "precisão".

"Mais precisão nos passes, mais precisão nas escolhas. Não estão a jogar compactos. Aproximem-se mais uns dos outros. Vocês não estão aí! Não ganham segundas bolas. Não estão a jogar uma final do Mundial", terá gritado o selecionador francês, dando depois um murro na mesa e magoando-se num dedo.

A verdade é que o discurso acabou por surtir efeito, uma fez que Mbappé fez um hat-trick mas, nas grandes penalidades, a Argentina levou a melhor.