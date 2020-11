Deschamps: "Vai ser um jogo semelhante ao que tivemos em Paris"

Susana Silva Hoje às 19:31 Facebook

O selecionador francês Didier Deschamps avançou esta sexta-feira esperar um jogo com Portugal muito semelhante ao de Paris (0-0), para o Grupo 3 da Liga das Nações, e lembrou que a equipa lusa é campeã europeia "por alguma razão".

"Portugal vai fazer de tudo para ganhar o jogo e nós também. Acredito que vai ser um jogo semelhante ao que tivemos em Paris, com duas equipas muito táticas. Agora, espero que haja golos para nós. Uma vitória poderá ser decisiva", afirmou Didier Deschamps, em conferência de imprensa de antevisão da partida, agendada para sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O técnico assegurou que os "bleus" não se vão "rebaixar" perante Portugal e que vão "criar problemas ao adversário", num encontro que, considerou, será de "alto nível, entre equipas muito boas", que estão empatadas no topo do Grupo 3, ambas com 10 pontos.

O antigo médio internacional gaulês apontou a seleção portuguesa como "uma das melhores do mundo, muito sólida, organizada, com várias opções ofensivas, que faz muitos golos e que joga frequentemente no mesmo sistema".

"É uma equipa completa. Por alguma razão é a campeã da Europa e ganhou a primeira edição da Liga das Nações", reforçou, antes de falar de Cristiano Ronaldo: "Faz parte dos melhores do mundo há muitos anos, pelo que fez e continua a fazer. Mantém-se ao mais alto nível e continua ávido de alcançar mais recordes."

Por outro lado, não é líquido que a principal figura da França, Kylian Mbappé, esteja em condições para defrontar Portugal, depois de já ter falhado o particular de quarta-feira, com a Finlândia, que os campeões mundiais perderam por 2-0.

"O Kylian vai participar na fase inicial do treino de hoje, vai fazer trabalho específico à parte. Vou esperar para ver o que acontece no treino e, amanhã [sábado] veremos como estão todos os jogadores, antes de decidir qual será a equipa titular", adiantou.

No sábado, Portugal recebe a França, em encontro da quinta jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, que pode ser decisivo para o apuramento para as meias-finais.

Ambas as seleções têm 10 pontos, mas a seleção nacional lidera o grupo, com melhor diferença de golos (9-1 contra 7-3), quando faltam disputar duas rondas.

O jogo está agendado para este sábado às 19.45 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo alemão Tobias Stieler.