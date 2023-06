Descida do Marítimo dita perdas superiores a cinco milhões de euros

António M. Soares Hoje às 07:54 Facebook

Receitas serão dez vezes inferiores na Liga 2. Cai metade do apoio regional e há quebra de 80% nas transmissões televisivas.

A despromoção do Marítimo à Liga 2 poderá custar cerca de cinco milhões de euros aos cofres do clube, ou seja, parte substancial do orçamento, que esta temporada foi de seis milhões. Em vez dos cerca de 3,5 milhões de euros assegurados até aqui pelas transmissões televisivas, o grande balão de oxigénio dos pequenos e médios clubes, o Marítimo irá receber cerca de 600 mil euros no segundo escalão. Com a descida, os insulares perdem ainda um milhão de euros do quadro de apoios do Governo Regional da Madeira e passam de 1,75 milhões de euros na Liga para 800 mil, verba igual à que o Nacional recebeu esta época, no segundo escalão. "Um estudo que fizemos há cerca de seis meses dizia-nos que para um clube médio uma despromoção significa, praticamente, dez vezes menos em termos de orçamento", apontou, ao JN, Daniel Sá, diretor-executivo do IPAM. "Caem os diretos televisivos e, proporcionalmente, os contratos de patrocínios e receitas de bilheteira. Em termos de assistência, o estádio do Marítimo contabiliza a sexta maior assistência média do campeonato. Portanto, são péssimas notícias para o Marítimo", acrescentou ainda.

Para se ter uma noção do impacto nas receitas, o último anuário da Liga de clubes refere uma exposição mediática quase cinco vezes menor na Liga 2, de cerca de 1,4 mil milhões de euros na Liga, para 305 milhões no segundo escalão. Os valores prometem quebrar abruptamente, se compararmos ainda os 500 mil euros que o Marítimo encaixou com o patrocínio da Betano nas camisolas, até ao contrato com a Coral. O Nacional, a título de exemplo, só recebeu 40 mil euros da Solverde, nesta edição da Liga 2. "A visibilidade é completamente diferente nos dois escalões e os patrocinadores pagam isso mesmo. Mesmo sem números concretos, porque não são facultados, as proporções serão essas, da ordem de dez vezes menos, em termos de receitas", completou Daniel Sá.