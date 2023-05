Descontos deram lucro às águias num jogo eletrizante

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:35 Facebook

Equipa de Roger Schmidt chegou ao intervalo a perder por 2-0, mas deu a volta no segundo tempo e garantiu o empate que adia a decisão do título para a última jornada. João Neves fez o 2-2 aos 90+4 minutos

As águias, longe do registo habitual, tremeram na visita a Alvalade, e tiveram de sofrer até ao último minuto para evitar a derrota na casa do rival lisboeta, que foi superior durante a maioria do encontro. O assalto ao título fica, assim, para a última jornada do campeonato, com o F. C. Porto ainda dentro da luta pelo troféu. Os leões viram a vitória e a possibilidade de chegar ao terceiro lugar desvanecer-se, mas deixaram uma imagem muito positiva naquele que foi o último duelo em casa, nesta época.

Num jogo em que o Sporting entrou muito bem e chegou à vantagem ao intervalo com golos de Trincão e Diomande, os encarnados equilibraram a partida no segundo tempo através da entrada do lateral Bah e a passagem de Aursnes para o meio-campo ofensivo. O norueguês empatou e aos 90+4 minutos João Neves fez o golo do empate num lance cheio de ressaltos e em que o árbitro aguardou por indicações do VAR.