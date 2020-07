Desejado pelo Flamengo, Carlos Carvalhal vai deixar o Rio Ave

JN Hoje às 22:43 Facebook

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, confirmou este sábado a saída de Carlos Carvalhal do comando técnico da equipa vila-condense. O treinador é um dos nomes apontados à sucessão de Jorge Jesus, no comando técnico do Flamengo, mas também tem mercado em Inglaterra.

"Está assumido que Carvalhal não vai continuar no Rio Ave com muita pena minha. Tentei, mas saberia que ia ser difícil. Respeito o clube e o Carvalhal é um treinador de um clube grande. Pode desempenhar as suas funções num clube grande e se Deus quiser isso vai acontecer. Potenciamos treinadores e sentimos que valorizamos o nosso futebol com o mister Carvalhal", afirmou António Silva Campos, pouco depois de o Rio Ave se ter apurado para a Liga Europa, através do quinto lugar do campeonato nacional.

Sobre esse mesmo tema, Carlos Carvalhal, que levou um banho dos jogadores do Rio Ave, segundos antes da entrevista rápida que se seguiu ao triunfo sobre o Boavista, admitiu: "Tenho várias propostas, em Portugal, em Inglaterra e noutros países. Estou muito feliz com isso. É também, no fundo, a repercussão de uma época de grande qualidade. Querem que transporte o conceito do Rio Ave para esses clubes".