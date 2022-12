Desempenho no Mundial gera 4,18 milhões de euros para clubes portugueses

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 07:28 Facebook

O Campeonato do Mundo terminou no domingo e foi "amigo" para os clubes portugueses.

O torneio rendeu no total 4,18 milhões de euros, distribuídos pelo Benfica, F. C. Porto, Sporting, Braga e Chaves, devido ao mecanismo da FIFA que premeia a contribuição dos clubes no sucesso dos jogadores. As águias lideram o pódio com 1,58 milhões de euros, seguidas pelos dragões (1,26 milhões), leões (743 mil euros), guerreiros (433 mil) e flavienses (169 mil).

Apesar destes prémios existirem desde 2010, o organismo que regula o futebol internacional permitiu, pela primeira vez, que os clubes se inscrevessem numa plataforma digital de forma a poderem receber as quantias monetárias, que variam mediante a prestação dos jogadores na competição. De acordo com este programa, quando um jogador atuou por mais do que um clube nos últimos dois anos, o valor terá de ser repartido.