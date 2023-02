Desfeita de Coman deixa PSG em maus lençóis

Vasco Samouco Hoje às 22:15 Facebook

Bayern, que ganha em Paris, e AC Milan mais perto dos "quartos".

Kingsley Coman, nascido e criado para o futebol na academia do Paris Saint-Germain, marcou o único golo que complica bastante a vida ao ex-clube e dá ao Bayern Munique um avanço precioso na eliminatória entre dois candidatos ao título. Um deles vai ficar pelo caminho já nos oitavos de final e, no fim da primeira mão, é o campeão francês que está mais perto do adeus antecipado. Também o Tottenham ficou mais longe do apuramento, ao perder em Milão pelo mesmo resultado (1-0).

Depois de duas derrotas seguidas, o PSG averbou a terceira, esta para o deixar em maus lençóis na Champions. A equipa francesa, com Danilo, Nuno Mendes e Vitinha, foi dominada durante a primeira parte, mas foi na segunda que ficou em desvantagem, quando o Bayern já estava sem João Cancelo, substituído ao intervalo. Coman marcou com a ajuda de Donnarumma, que não ficou bem na fotografia. A perder, o PSG reagiu, criou oportunidades para empatar e também lamentou um fora de jogo milimétrico de Nuno Mendes, antes de assistir Kylian Mbappé para o que seria o 1-1. Já o AC Milan, com Rafael Leão, bateu o Tottenham, graças a um golo de Brahim Díaz. Os oitavos de final prosseguem esta quarta-feira.