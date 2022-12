Desforra guerreira elimina gansos e garante quartos

Minhotos ajustam contas com lisboetas e estão apurados. Vitinha fatura e Banza é expulso.

O Braga desforrou-se da derrota em casa (0-1), sofrida há um mês, com o Casa Pia, para a Liga, e devolveu na mesma moeda o desaire, resultado que retirou os gansos da corrida aos quartos de final da Taça da Liga e apurou os guerreiros, dado o empate do Paços de Ferreira na Trofa, no outro jogo.

Com uma primeira parte de bom nível, o Braga adiantou-se no marcador e podia ter entrado na segunda parte com maior vantagem, mas depois da expulsão de Banza, a equipa lisboeta procurou o empate, mas notou-se que está longe do rendimento que exibira na "pedreira".