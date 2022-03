Desilusão a dobrar ao sexto capítulo

Depois de cinco vitórias consecutivas sem qualquer golo sofrido, a seleção de sub-21 escorregou e entregou liderança

A Islândia conseguiu o que ainda ninguém tinha conseguido nesta fase de qualificação. Encontrou o caminho para a baliza da seleção nacional de sub-21 e roubou os primeiros pontos à equipa de Rui Jorge, que perdeu a liderança do Grupo D, muito embora tenha um jogo a menos do que a Grécia, que saltou para o topo após golear o Liechtenstein. Na próxima terça-feira, os lusos jogam em terreno helénico, num duelo que poderá ser absolutamente decisivo nas contas do apuramento.

Depois de cinco vitórias consecutivas, 20 golos marcados e nenhum sofrido, Portugal desceu à terra. Em Portimão, num estádio bem composto e onde marcou presença Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, as primeiras oportunidades até foram portuguesas, mas a festa foi da Islândia, depois de Willumsson aproveitar um corte falhado de Quaresma para fazer o 0-1, aos 17 minutos. A vantagem durou outro tanto já que, aos 34 m, Gonçalo Ramos teve a sorte do seu lado e, depois de dois ressaltos, deixou tudo empatado ao intervalo.