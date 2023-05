Desinspiração coletiva e dois ferros à mistura no Vizela-Famalicão

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:03 Facebook

Nulo é o reflexo de um jogo cinzento. Famalicão em risco para a Liga Conferência.

Vizela e Famalicão interromperam o ciclo de derrotas, mas o nulo registado também é o reflexo do momento menos positivo que as duas equipas atravessam. Num jogo com muitas paragens, passes perdidos e pouca inspiração ofensiva, o espetáculo esteve distante do exigível, apesar dos famalicenses terem rematado aos ferros em duas ocasiões.

O Vizela, muito apoiado pelos adeptos, não foi assertivo no último terço e nem com a expulsão de Sanca, nos últimos 15 minutos, soube encontrar o caminho para a baliza, diante um adversário que soube preencher os espaços e aguentar a inferioridade numérica até ao fim.

Os treinadores ainda tentaram encontrar o caminho da vitória e quem entrou deu emoção junto das balizas. O Famalicão, caso o V. Guimarães vença amanhã no reduto do Rio Ave, fica fora da luta por uma presença na Liga Conferência.