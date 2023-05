Deslize do Real Madrid deixa Barcelona às portas do título

JN Hoje às 22:59 Facebook

A derrota do Real Madrid diante da Real Sociedad (2-0) abre caminho ao Barcelona para conquistar a Liga espanhola. Os catalães podem fazer a festa já na próxima jornada.

Se à entrada para a 33.ª jornada a revalidação do título espanhol estava complicada para o Real Madrid, ela virou uma autêntica miragem após a ronda desta terça-feira.

Poucas horas depois de o Barcelona ter vencido o Osasuna por 1-0, os "merengues" caíram no País Basco frente à Real Sociedad (2-0), num jogo marcado pelo erro de Eder Militão no lance em que Kubo adiantou a equipa da casa no marcador.

Nos instantes iniciais da segunda parte, o defesa central internacional brasileiro, que passou pelo F. C. Porto, entregou a bola ao japonês, que se limitou a empurrá-la para o fundo da baliza adversária apesar de uma derradeira tentativa desesperada de Courtois em evitar o golo.

Pouco depois, Dani Carvajal foi expulso, complicando ainda mais a missão do Real Madrid, que não foi capaz de evitar o desaire.

O jogo ficou decidido a cinco minutos dos 90, quando Barrenetxea apontou o segundo golo da Real Sociedad, assistido pelo "eterno" David Silva.

A cinco jornadas do final da Liga espanhola, o Barcelona lidera a tabela classificativa com 14 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. A festa do título pode acontecer na próxima jornada, no dérbi catalão com o Espanyol.

Quanto à Real Sociedad segue na quarta posição de La Liga, a última que garante uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.