Desmarcações: dérbi da Invicta para lutas distintas

F. C. Porto tem uma viagem muito curta ao Bessa, onde o Boavista apenas perdeu uma vez esta temporada.

Boavista-F. C. Porto (domingo, 20.45 horas, Sport TV1)

A cidade Invicta será palco, depois de amanhã, de mais um dérbi entre o Boavista e o F. C. Porto, desta feita no Bessa, a contar para a 27.ª jornada do campeonato, naquela que será a 144.ª partida entre axadrezados e azuis e brancos. Seis pontos são marca comum, mas para objetivos completamente diferentes: o dragão é líder e se vencer sabe que manterá, pelo menos, os seis pontos de vantagem do Sporting e, no espetro oposto, o Boavista segue com seis pontos de vantagem para o Tondela, que se encontra no lugar do play-off de despromoção.