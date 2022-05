Hoje às 08:46 Facebook

No jogo do adeus de Nélson Veríssimo ao banco encarnado, o Benfica quer despedir-se esta sexta-feira da temporada com uma vitória em Paços de Ferreira.

Paços-Benfica

SPORT TV1

Hoje - 20.15 HORAS

Apesar de muitas baixas por lesão, por castigo, e também por opção, o objetivo é a equipa reerguer-se depois da dura derrota em casa frente ao F. C. Porto. Os dragões festejaram a conquista do título na Luz, o que mexeu com o moral da equipa por ter sido em pleno Estádio da Luz.