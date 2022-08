Despedidas no Dragão e no Bessa e Pedro Martins de saída do Olympiacos

JN Hoje às 20:45 Facebook

Enquanto o F. C. Porto cedeu Marchesín ao Celta de Vigo, o Boavista voltou a emprestar Chidozie, desta vez ao Hajduk Split. Já o treinador português Pedro Martins deixa a Grécia, ao fim de quatro anos.

F. C. Porto: Marchesín está de saída, depois de três temporadas de dragão ao peito. O guarda-redes argentino já está em Vigo, onde vai realizar os exames médicos antes de assinar contrato. O clube espanhol já confirmou o "princípio de acordo" para a contratação de Marchesín, não revelando os contornos do negócio.

Boavista: Chidozie volta a ser emprestado pelo clube axadrezado. Depois de representar o Alanyasport (Turquia) na época passada, o defesa nigeriano vai agora defender as cores do Hajduk Split (Croácia), que fica com opção de comprar a exercer até ao final da temporada.

Chaves: O guarda-redes Ziga Frelih foi oficializado como reforço dos flavienses, por empréstimo do Gil Vicente. O guardião esloveno chegou na época passada a Barcelos, tendo sido utilizado em 19 jogos. Com o regresso de Kritciuk, perdeu espaço, e a cedência temporária ao Chaves é a solução encontrada para lhe dar ritmo competitivo.

Olympiacos: Pedro Martins já não é o treinador do campeão grego. O clube ainda não oficializou a rescisão do contrato com o técnico português, mas já anunciou o sucessor, o espanhol Carlos Corberán. Pedro Martins esteve quatro temporadas à frente da equipa do Olympiacos, tendo conquistado três títulos de campeão.

Al-Duhail: De saída do Olympiacos está também Rúben Semedo. O central confirmou o adeus esta segunda-feira e vai rumar ao Catar, onde defenderá as cores do Al Duhail. "Cheguei em 2019 ao clube mais importante da Grécia! Ao Olympiakos! Aqui cresci, aprendi, lutei e venci. Vim com a fome de lutar por títulos e assim foi. Um orgulho para mim ter representado tamanha instituição. Serei para sempre um de vós", escreveu nas redes sociais.

Como: Aos 35 anos, Fàbregas vai prosseguir a carreira... na segunda divisão italiana. Depois de Arsenal, Barcelona, Chelsea e Mónaco, o médio espanhol foi confirmado como reforço do Como, clube que tem ambições de chegar ao escalão principal do Calcio.

Chelsea: Afastada a hipótese de rumar ao Manchester City, Cucurella ainda pode dar um salto significativo na carreira. O Chelsea está interessado no jogador espanhol e, ao contrário dos "cityzens" está disponível para pagar os 50 milhões de euros exigidos pelo Brighton para deixar sair Cucurella.

Fenerbahçe: Ezgjan Alioski está na iminência de reforçar o plantel às ordens de Jorge Jesus. O clube turco anunciou um princípio de acordo com o Al-Ahly (Arábia Saudita) e o internacional macedónio deve mesmo rumar à Turquia e ser comandado por Jorge Jesus. Alioski defendeu as cores do Leeds United antes de se mudar para o futebol saudita.

Lille: Ismailly pode voltar a reencontrar Paulo Fonseca. De acordo com o "L"Equipe", o lateral brasileiro está em negociações com o Lille e aberto à possibilidade de deixar o Shakhtar Donetsk para rumar ao futebol francês.