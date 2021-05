Salomé Filipe Hoje às 16:57 Facebook

Acidente aconteceu este domingo de manhã, durante a segunda classificativa da prova. Piloto e navegador foram transportados ao hospital por precaução.

O despiste de um dos automóveis que participava no Rali da Bairrada, em Vagos, na manhã deste domingo, causou alarme junto do público e da organização. O acidente aconteceu na localidade de Santo André, cerca das 11 horas, quando o piloto perdeu o controlo da viatura, indo embater com violência num poste de alta tensão e capotando. Apesar do aparato, piloto e navegador - únicos ocupantes do veículo - não sofreram ferimentos, mas foram transportados para o Hospital de Aveiro por precaução.

O acidente aconteceu durante a segunda classificativa da manhã e foi o único registado, até agora, no Rali da Bairrada. "Este é um dos riscos das corridas. Tivemos, efetivamente, esse acidente. De resto, tem só havido situações mais simples, como rodas furadas", explicou, ao JN, José Correia, da organização. Em prova estão, no total, 73 carros.

José Correia explicou que, após o despiste, "piloto e navegador foram assistidos no local, de imediato, pelos bombeiros e pelo médico da prova, que, apesar de eles aparentemente estarem bem, achou melhor que fossem transportados ao hospital para ser observados". "Já tiveram alta e já estão aqui connosco, de novo", avançou o membro da organização.