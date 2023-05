Desportivo de Chaves consegue reviravolta e vence em Famalicão

JN/Agências Hoje às 21:09, atualizado às 22:00 Facebook

O Desportivo de Chaves venceu (2-1), esta segunda-feira, em Famalicão, em jogo da 31.ª jornada da Liga, no qual esteve a perder, mas acabou por virar o resultado.

Um golo de Pablo, aos 53 minutos, colocou em vantagem os famalicenses, que somaram a segunda derrota consecutiva para o campeonato e falharam a aproximação ao sexto lugar, enquanto a equipa de Chaves, que somou a segunda vitória consecutiva e quinto jogo sem perder, ultrapassando o Famalicão na classificação, marcou por Hector (80) e João Teixeira (89), este de grande penalidade.

Com este triunfo, o Desportivo de Chaves sobe ao sétimo lugar, com 43 pontos, a quatro do Vitória de Guimarães, que ocupa o sexto posto, que dá acesso à Liga Conferência Europa da próxima época, enquanto o Famalicão baixou ao oitavo lugar, com 42 pontos.

Veja o resumo do jogo: