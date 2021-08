Desportivo de Chaves recupera no marcador e empata em casa com o Leixões

JN/Agências Hoje às 21:05 Facebook

O Desportivo de Chaves recuperou de uma desvantagem no marcador, graças a um golo do recém entrado Platiny, e empatou hoje 1-1 com o Leixões, na segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa de Trás-os-Montes somou o segundo empate em dois jogos, enquanto o Leixões chegou aos quatro pontos, após o triunfo na jornada inaugural.

Apesar de ter a equipa desfalcada com quatro jogadores infetados com covid-19 e um em isolamento, e apenas com seis suplentes no banco, os transmontanos assumiram as despesas do encontro.

A muita luta a meio-campo deixou a partida menos interessante no ataque, com as duas formações a sentirem dificuldades para criar perigo. No entanto, com o árbitro a deixar jogar, o encontro foi sempre 'quente', com muitas queixas das duas formações.

Na primeira situação de perigo, os visitantes, orientados por José Mota, foram eficazes. João Amorim cruzou na direita e apanhou o guarda-redes Paulo Vítor desprevenido, com Sapara a cabecear ao segundo poste para a baliza deserta.

A reação da equipa flaviense foi forte e, até ao intervalo, a desvantagem era injusta. Nos descontos, Wellington em boa situação viu Gustavo França recuperar e cortar para canto. Na sequência, Nuno Coelho cabeceou para boa intervenção de Beunardeau.

No reatar, em contra-ataque, os matosinhenses estiveram perto de ganhar uma vantagem maior, com Thalis a falhar duas vezes servido por Seck.

Vítor Campelos acertou depois nas mexidas, ao lançar Adriano Castanheira, que marcou de imediato um livre direto, e Platiny, que finalizou de cabeça na área.

Com a equipa da casa a manter o ascendente, as oportunidades voltaram a escassear, à exceção do remate perigoso de Adriano Castanheira, que obrigou Beunardeau a nova boa intervenção.