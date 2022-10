Desporto Juvenil: Brito tem projeto de futebol feminino a crescer

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Procura tem aumentado no clube de Guimarães, mas o preconceito ainda é entrave ao salto do futebol feminino.

A chegada do JN cria entusiasmo e nervosismo, mas não tira o foco às jovens futebolistas vimaranenses que representam o Brito Sport Clube nos escalões de sub-13, sub-15 e sub-17 de futebol feminino. Nos minutos que antecedem o treino, há conversas sobre a escola e amizades, mas sempre com um olhar no relvado para observar que tipo de exercícios estão a ser planeados pela equipa técnica.

Não escapam do aquecimento, nem dos alongamentos, e as pausas apenas surgem quando têm autorização para falarem com a nossa reportagem. Mas, até esse momento, as atenções dividem-se entre os exercícios e o discurso de Lemos Guerra, coordenador da formação do futebol feminino do Brito. "Tem sido um trabalho gratificante. As meninas são felizes, têm empenho, gostam de jogar futebol e têm condições", assume o dirigente. "O clube dá-nos condições e todos os dias são desafiantes. Têm evoluído e algumas até já têm sido chamadas às seleções distritais da Associação de Futebol de Braga", lembrou.