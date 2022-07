Desporto juvenil: muito treino e disciplina sobre rodas em Coimbrões

João Brandão Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Patinagem artística do SC Coimbrões atrai muitos jovens atletas e é uma marca de sucesso

O SC Coimbrões tem uma marca muito própria no futebol e no basquetebol, mas agora tem outra modalidade que está a despertar várias paixões entre os 70 jovens praticantes, a patinagem artística. Vê-los em ação é como estar a observar obras de arte em movimento e, curiosamente, como toda a arte esta também se torna cara para quem deseja participar em competições. "É uma modalidade cara por si mesmo, ainda para mais quando se está a iniciar. Basta lembrar que um fato de competição custa 150 euros", explica Pedro Santos, diretor da modalidade no SC Coimbrões.

Além disso, um preconceito ligado historicamente à patinagem artística é associá-la a um universo "predominado pelo sexo feminino", considera Sónia Marques, co-diretora da secção. A prova disso é que o clube gaiense apenas tem um atleta masculino a praticar a modalidade, mas nesse aspeto o SC Coimbrões está a fazer "um esforço" para quebrar as barreiras e "trazer meninos" para o clube. Em parte, segundo os responsáveis, o factor coreográfico inerente à modalidade "afugenta" os rapazes por se tratar de algo parecido com o ballet.