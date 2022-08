Desporto Juvenil: Uma taça cheia de talento e raça açoriana

João Filipe Brandão Hoje às 12:15 Facebook

Associação dos Antigos Alunos, de Ponta Delgada, luta contra a falta de competitividade na ilha.

São 102 anos de história que a Associação dos Antigos Alunos já soma no álbum de memórias. Há páginas de sedução e encanto no início do percurso, com passagens pelo principal escalão da modalidade, mas, nos últimos anos, as dificuldades têm sido maiores e, por isso, há mais espinhos cravados nas rosas.

A persistência, raça e vontade de fazer melhor levam o clube açoriano a alcançar resultados improváveis, como aconteceu, recentemente, com a equipa de sub-16, no famoso torneio "Maia/Brenha Cup", que decorreu em Espinho e juntou diversos jovens apaixonados pelo voleibol.