Desporto recebeu mais de 162 milhões de euros

Verba do Governo investida em 2022 visa ajudar escolas, federações e combater a violência nos recintos desportivos.

O desporto, de cima a baixo, foi financiado em mais de 162 milhões de euros em 2022. Na resposta a quatro perguntas do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), a que o JN teve acesso, o Governo esclarece que a maior fatia desse valor é fruto de receitas geradas pelas apostas desportivas, enquanto quase 50 milhões dizem respeito a contratos-programa feitos com as federações. Se se tiver em conta o período entre 2019 e 2022, então o valor atribuído ao desporto ultrapassa os 610 milhões.

O financiamento a organizações desportivas e ao desporto escolar, a evolução da distribuição das verbas das apostas e a evolução da execução orçamental da despesa com a Autoridade Antidopagem e a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência foram os quatro pontos levantados pelo PS, no sentido de perceber a evolução do investimento nestas áreas nos quatro anos e a conclusão é que os valores de 2022 superam, em quase todas as áreas, os anteriores.

A exceção é o financiamento atribuído às federações, mas só porque em 2021 foi distribuído um subsídio extraordinário de 12,9 milhões devido à covid-19, que fez o valor total chegar aos 55,7 milhões. De resto, o Governo financiou o Desporto Escolar em 47,45 milhões de euros, enquanto a Autoridade Antidopagem e a Autoridade de Combate à Violência foram dotados com 1,35 e 1,02 milhões de euros, respetivamente.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi a que mais apoio recebeu através de contratos-programa, com o documento a detalhar que o financiamento no ano passado foi de 3,36 milhões de euros. Seguem-se as federações de atletismo (3,26 milhões) e de andebol (2,94 milhões), enquanto as de aeronáutica, bilhar e petanca não receberam nada. No entanto, fazendo a proporção entre o número de atletas de cada federação e os apoios a receber, chega-se à conclusão que a FPF apenas recebeu nove euros por cada atleta, o andebol 19€, a natação 26€, o voleibol 59€, o basquetebol 87€ e atletismo 270€.

O grupo parlamentar do PS também questionou o Governo sobre a evolução das verbas das apostas distribuídas às organizações desportivas. O volume de dinheiro gerado pelo negócio atingiu 61,6 milhões de euros em 2022, sendo que 34,6 milhões desse valor recorde traduziram-se em receitas para o futebol, a modalidade mais lucrativa. Desde 2015 que as modalidades são recompensadas mediante o volume de apostas que geram.