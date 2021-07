Destino de Vitinha é mesmo o Wolverhampton

Nuno A. Amaral Hoje às 08:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio está a treinar no Olival, mas a transferência para o clube inglês vai mesmo consumar-se a breve prazo.

O regresso de Vitinha ao plantel dos dragões, depois de o Wolverhampton não ter acionado a opção de compra do passe que tinha ficado estipulada há um ano (20 milhões de euros), é apenas circunstancial. Ao que o JN apurou, junto de fonte conhecedora do processo, o destino do internacional português de sub-21 é mesmo o clube inglês e a transferência será consumada a breve prazo.

A contas com dificuldades financeiras relacionadas com a pandemia, os "wolves" não tiveram condições para contratar o jovem centrocampista até ao fim de junho, mas irão fazê-lo na atual janela de mercado. Em princípio, o valor da transferência manter-se-á nos 20 milhões de euros e Vitinha irá assinar um contrato de quatro ou cinco épocas.